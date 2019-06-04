隆田公托設計以官田區在地特產「菱角」特色，園內以紫色系列打造，並以可愛的恐龍作為主題。（台南市社會局提供）

台南市政府為營造友善父母的托育環境，大力推動「社區公共托育家園」，其中麻豆區大山、官田區隆田社區公共托育家園即日起開始招生，設籍台南市滿6個月以上，且育有年滿2個月至未滿2歲嬰幼兒家長可預約參觀或報名登記。

社會局指出，公共托育家園結合托嬰中心與居家保母的方式，以4名專業托育人員照顧12名未滿2歲嬰幼兒的新托育型態，讓育有幼兒的家長在托嬰中心及保母之外又多一項托育選擇。

麻豆區大山公托位於麻豆區大山國小（麻豆區大山腳1號），外觀貌似蜂巢，以明亮的黃色系打造；官田區隆田社區公托位於原官田代表會大樓（官田區中山路一段132號），設計以官田區在地特產「菱角」特色，園內以紫色系列打造，並以可愛的恐龍作為主題。

托育家園收托時間為周一至周五早上7：30-下午5：30，每名受托幼童每月托育費用1萬元，一般家長可再申請每月3000元的托育費用補助，因此家長每月僅需負擔7000元的費用，具褔利身分的家長（中低或低收）每月僅需負擔3000至5000元托育費用。

大山、隆田兩公托即日起受理家長報名登記，如報名人數超過12名，將擇日以公開抽籤方式決定順序。洽詢電話：麻豆區大山家園06-5701321、官田區隆田家園06-5795397。

(中時 )