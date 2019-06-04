前彰化縣長、台水公司董事長魏明谷3日晚間在臉書貼出直播預告。（謝瓊雲攝）

二水碧雲禪寺違建遭強制強除後，土地產權重新回到住持釋懷宗手中。（謝瓊雲攝）

原碧雲禪寺比丘尼法明法師，對於長達10年抗爭，總算能討回寺產，感到無比欣慰。（謝瓊雲攝）

彰化二水鄉碧雲禪寺被建商魏明仁強奪產權後，轉到姐姐魏素丹名下，去年彰化縣政府認定違建強制拆除後，魏素丹遲未繳納拆除費，土地4月16日強制執行拍賣，由禪寺80歲住持釋懷宗以俗名陳富美重新標回產權，並將於明天上午10時30分現場點交；彰化縣長魏明谷聞訊，昨晚即在臉書宣布，明天親自到現場，全程開直播，形成另一種「另類監交」。

前彰化縣長、台水公司董事長魏明谷表示，確定點交日期後，他第一時間接到廟方致電通知，除了感謝他縣長任內的果斷與魄力、祭出鐵腕拆除違建五星共產廟，也邀請他到場見證點交過程。

魏明谷說，碧雲禪寺違建要強制拆除前，已被斷水斷電，蝸居在旁的法師們多年來只能自力以管線接山泉水使用、飲用，他也將到現場了解如何協助恢復自來水。

他強調，碧雲禪寺曾是二水鄉在地居民的信仰中心，被占用後引發全國高度關注，因此他明天將在現場全程開直播，讓更多人可以第一時間了解現場最新現狀，也盼各界能多多協助，幫助她們早日重建。

行政執行署彰化分署表示，因所有權人魏素丹欠稅且經多次催繳通知後仍未繳納490萬元拆除費，因此將合計約7200坪的5筆土地、1座建物（古寺）進行拍賣，最後由陳富美以1612萬標得產權。

彰化分屬指出，原占有人疑似仍留存3只貨櫃在原地，已通知魏素丹在5日前移除，明天上午10點將前往現場陪同得標人進行點交履勘程序，協助碧雲禪寺回復原貌。

比丘尼法明法師欣慰表示，歷經10年辛苦，總算把寺產討回來，這十年與佛寺神像一同棲身在廟旁搭建的臨時鐵皮屋，冬天酷寒、夏季燠熱，一路走來、種種辛酸點滴在心中，尤其未來募款重建之路漫長，光是為湊足標金，就已向信徒們商借數百萬。

(中時 )