台灣可能繼1977、2001年之後，第3度舉辦亞洲盃女足賽！中華足協在5月31日的報名截止日前，已向亞足聯（AFC）提交舉辦申請，競爭者則有印度和烏茲別克。

亞洲盃女足賽從1975年開始舉辦迄今，台灣曾在1977年第2屆賽事首度承辦，最後也於冠軍戰擊敗泰國封后，開啟我國在這項賽事的「三連霸」。

2001年，我國第2次承辦亞洲盃女足賽，可惜中華女足在預賽最後一役0比1惜敗南韓，首次無緣4強。此後歷屆賽事中華隊都沒能打入前4，遑論挑戰1999年的亞軍成績。

中華足協理事長邱義仁（右）、副理事長呂桂花至巴黎參加國際足總年會，還在凱旋門前拿台中藍鯨的隊旗合照。（中華足協提供）

中華女足去年在相隔20年後重返亞運4強，讓足壇士氣大振，足協也在評估之後，提出舉辦2022年第20屆亞洲盃女足賽的申請。適逢中華足協理事長邱義仁赴巴黎參加國際足總（FIFA）年會，主要議題為女足發展會議，副理事長呂桂花隨行，公布我國申辦的時間點也別有意義。

亞女足現為8隊規模，至少需要兩個合格的國際賽場地來消化兩個小組預賽。台灣若能取得主辦權，就可以不用參加資格賽，我國上次打入亞洲盃會內賽已是2008年。2022亞女足也是隔年女足世界盃的資格賽，由前5名取得門票，目前2023年女足世界盃的主辦國尚未決定，本屆6月7日就要在法國開踢。

提出申辦後，亞足聯將派員來台評估舉辦條件，預計明年第2季宣布花落誰家。印度曾是1980年主辦第3屆亞女足，也是唯一的1屆。烏茲別克的優勢則是尚無中亞國家辦過亞女足，去年於約旦舉辦已是西亞的第一次。

(中時電子報)