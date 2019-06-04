左鎮、玉井、南化等在地農會聯合推廣該區芒果，推出「左鎮看古犀牛化石，享美味芒果優惠價」活動。（劉秀芬攝）

台南左鎮化石園區整修後於母親節重新開幕，3周以來遊客已破10萬人，適逢台南芒果產季即將展開，左鎮、玉井、南化等在地農會聯合推出「左鎮看古犀牛化石，享美味芒果優惠價」活動，力邀各地民眾端午連假來吃芒果冰、買芒果、看化石，活動持續到8月底。

台南是全台最大芒果產區，全台逾5成改良種芒果都來自台南，主要產區在台84沿線玉井、大內、楠西、南化、左鎮以及平地官田等區。台南市政府農業主任祕書吳威達表示，芒果是台南亮點農產，內銷有口碑，也是外銷旗艦農產精品，是每年內行人引頸企盼的夏日紅寶石。

今年台灣芒果季「台南國際芒果節」將邁入第7年，每年活動也漸漸吸引國外旅客參與，藉由結合生產、加工及觀光旅遊，推廣讓更多人認識喜愛台南愛文芒果。吳威達說，為了替芒果季暖身，農業局特別媒合農會，結合左鎮化石園區推出好康優惠，歡迎大家來看化石、吃芒果、享好康。

即日起至8月底，玉井區農會的玉井熱情小子芒果冰店、左鎮區農會的左鎮驛站冰店，憑化石園區門票可享芒果冰9折優惠；南化區農會門市為歡慶化石園區開幕以及台南國際芒果節將至，芒果乾一律78折。此外，憑化石園區門票遊走馬瀨農場，可享優待票優惠。

(中時 )