經濟部中小企業處長何晉滄(右四)、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁(左五)、財團法人中衛中心董事長謝明達(右五)與縣市政府代表合影。（馮惠宜翻攝）

誰是2019年全國最具魅力的特色商圈？經濟部中小企業處6月4日盛大辦理「2019績優商圈表揚頒獎典禮暨觀光產業商圈媒合會」，會中表揚共31處經由熱烈票選脫穎而出的績優商圈；其中西門町商圈獲廣大網友一致推薦，榮獲「網路人氣獎」。

經濟部中企處今年首度辦理績優商圈評選活動，分為「友善服務類」、「環境整潔類」以及「魅力特色類」三大主題類別；並自4月15日展開為期一個月的全民網路投票。

此次評選活動除了透過網站票選，更加入委員現地訪視及秘密客探訪，依據商圈所提供之整體服務、環境及特色發展，評選出「友善服務類」、「環境整潔類」以及「魅力特色類」的特色商圈並予以表揚，藉以鼓勵商圈組織及在地業者提升永續經營的能量、活絡商圈經濟發展。

本次得獎名單中，「友善服務類」前三名分別為苗栗縣三義水美商圈、台北市新北投溫泉商圈以及台中市天津路服飾商圈。

而「環境整潔類」前三名分別為新北市深坑商圈、苗栗縣桂花巷商圈，而台中市美術園道商圈與新竹縣內灣商圈並列第三。

「魅力特色類」則是將商圈結合在地的特色而產生獨具的風格，因此競爭格外激烈。最後由新北市九份商圈、台北市大稻埕商圈分居一、二名，而桃園市魅力金三角商圈、南投縣集集商圈、台南市鹽水商圈、雲林縣北港商圈並列第三。

「網路人氣獎」－西門町商圈在網路投票上獲得廣大網友一致推薦，得到總票數24337票。商圈內建置友善廁所、旅遊服務中心、行動派出所等，規範完善更是頗受好評。

(中時 )