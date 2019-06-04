1輛貼有「立法委員唯一支持宋瑋莉」的BMW E90 M3的豪車，絲毫不顧他人眼光，以及阻礙行人通行，霸氣違停在基隆委託行通往孝二路的通行路口前。（翻攝自臉書基隆人踹共社團）

1輛貼有「立法委員唯一支持宋瑋莉」的BMW E90 M3的豪車，絲毫不顧他人眼光，以及阻礙行人通行，霸氣違停在基隆委託行通往孝二路的通行路口前。（翻攝自臉書基隆人踹共社團）

1輛貼有「立法委員唯一支持宋瑋莉」的BMW E90 M3的豪車，霸氣違停在基隆委託行通往孝二路的通行路口前，令原PO氣得痛罵「後台夠硬！」。（翻攝自臉書基隆人踹共社團）

1輛貼有「立法委員唯一支持宋瑋莉」的BMW E90 M3的豪車，違停在基隆委託行通往孝二路的通行路口前，底下網友留言狂酸「透明力量，你看不到我！」。（翻攝自臉書基隆人踹共社團）

霸氣擾民！臉書「基隆人踹共」社團今（4）日下午5時許PO出，1輛貼有「立法委員唯一支持宋瑋莉」的BMW E90 M3的豪車，大喇喇違規停車在基隆委託行通往孝二路的通行路口前，阻礙民眾進出，原PO怒批「後台夠硬！」底下留言更狂酸「透明力量，所以他以為車停那大家看不到」、「前議長妳還想不想選立委，放任不管啊！」。宋瑋莉對此僅表示「還沒看到文章，無法回應！」

國民黨目前正在進行黨內基隆立委初選民調，參選人之一的議員宋瑋莉，擔任議員逾10年，曾任副議長與議長及黨部主委，夫家在市議會有長青樹稱號，此次立委初選主打「透明力量」。但卻有民眾發現，竟有1輛貼有立委參選人宋瑋莉宣傳圖的BMW，霸氣違停，硬生生停在行人頻繁進出的要道，造成行人嚴重不便，氣得拍照PO網。

謝姓民眾PO文指出「基隆委託行通孝二路通行路口被擋住了，違規停車也停的太霸氣了，為了自己方便造成大家的不便，當地里長也太好當了吧！這種事發生也沒看到里長出來處理，里長真輕鬆，連這事情都沒處理，那其他建設里民服務應該也好不到哪去了」。

原PO還說，看到車子側面才知道不是車主夠霸氣，是後台夠硬，里長議員同黨派難怪亂停車都沒事，都把出入口擋住怎麼出入，再麻煩版主幫忙我PO，這亂象真的很難處理。

PO文一出後，引發網友狂酸，紛紛留言指出「透明的力量，所以他以為車停那大家都看不到」、「前議長妳還想不想選立委阿，放任不管啊！」、「藍了一輩子，這回終於漂透明了」、「透明力量，你看不到我」。

車主見狀後，也急忙留言表示，以上純屬小弟個人違規行為，請勿人身攻擊或對號入座、戰政治，本人已收到應有的罰單，造成各位鄉親不便在這跟您們鞠躬致歉了，純屬個人違規，勿對號入座喔。

宋瑋莉今日晚間受訪僅表示「不曉得這件事！」，記者追問對於網友的留言有何回應，宋瑋莉只說「還沒看到，無法回應！」

BMW E90 M3車身尺碼為4580x1817x1447mm，軸距長度為2761mm，車身重量則為1625kg，有全車空力套件、專屬的18吋M款輪圈、M家族的銘牌等，所搭載的3999c.c.的自然進氣V8汽油引擎，具備420hp／8300rpm最大馬力，與40.8kgm／3900rpm峰值扭力，原廠數據顯示可讓其於4.7秒完成0-100km／h加速過程，極速限制在250km／h，無論外觀、內裝都充滿著獨特又「霸氣」的戰鬥氛圍設計，深受車友喜愛。

(中時 )