彭佳嶼海域海釣船大火30人受困海巡隊獲報前往援救。（吳家詮翻攝）

深澳籍和旺88海釣船於，今天晚間18時57分在彭佳嶼水域不明原因失火，船上25釣客和5船員，海巡署北部分署第二巡防區接獲通報已趕往將受困人員全部救起載回。

據指出，海釣船起火後，火勢相當大，海面夜空一片火海，幸好當時旁邊有另外一艘七海6號漁船見狀立即趕往協助，並協助向安檢求援。艦隊分署接獲報案，立即通報線上巡護六號及緊急出勤RB02艇趕往救援，經清點人數30人均救起，將由其他漁船載回。

海巡隊指出，「和旺88號」晚間在彭佳嶼外海疑似燃燒，所幸一旁的漁船「無限號」協助乘載3人，「海星號」與「大咬號」則共乘載27人，而海巡署第二巡防區獲報後，立刻派遣基隆海巡隊10050艇、「巡護六號」、RB-02艇、淡水海巡隊線上5053艇及澳底海巡隊3566艇前往現場救援。

海巡隊調查，船上共有26名台籍船員，與4名外籍漁工，其中29人目前都平安，但有1人昏迷；載有3人的「無限號」，船上包括1名昏迷者，海巡隊派出100噸巡防艇戒護，預計晚間9時許靠泊基隆港第一海巡隊的碼頭；「海星號」與「大咬號」則稍後靠泊深澳港。

(中時電子報)