獸醫師公會全聯會公開聲明1。（中華民國獸醫師公會全國聯合會提供）

獸醫師公會全聯會公開聲明2。（中華民國獸醫師公會全國聯合會提供）

獸醫師公會全聯會公開聲明3。（中華民國獸醫師公會全國聯合會提供）

因寵物用藥種類少，國內動物醫院長期多違反《藥事法》規定，用人藥來治療毛小孩，衛福部、農委會近日將召集藥師、獸醫團體討論，尋求解套方法。獸醫師公會今（4）日發布聲明表示，修改《藥事法》，將藥品販售對象納入動物診療機構，是最簡單的解決方法。

衛福部明年起將管制藥品流向，為讓獸醫師能合法使用人藥，原本擬讓藥廠在人用藥上貼標籤「僅供獸醫使用」，避免毛小孩日後無藥可用，但藥師公會今日特地召開記者會，呼籲以獸醫師釋出處方箋，讓飼主到藥局購買方式解套，否則若獸醫師可調劑人用藥品，未來醫師都不需要藥師，恐讓醫藥分業崩盤。

但中華民國獸醫師公會全國聯合會隨即發表聲明表示，全世界藥物研發必經動物實驗，才進入人體實驗，先進國家無論是歐盟或美、日，均允許使用人用藥在動物身上，此乃為保護動物用藥權及人類健康、共享世界共享健康的潮流，台灣獸醫無法合法用人藥治療寵物是荒天下之大謬。

針對藥師公會認為獸醫不會比藥師更了解人用藥品，獸醫師公會全聯會反而質疑，藥師的訓練僅止於人類的藥理學及生理學，藥師又如何評估使用藥物在動物身上的安全性？

聲明並指出，一年前原本已談定，由衛福部及農委會防檢局就人用藥物管理方法，使用人用藥貼標方式轉用動物用藥，交由農方管理流向及後續使用相關規定，與會達成相關共識，但藥師全聯會卻在今年年初逕行反悔，到監察院陳請調查，推翻之前的共識，然後提不出一套解決的方案，「到底是為什麼而爭呢？」

獸醫師公會全聯會表示，最簡單的方法就是回歸法律層面，修改《藥事法》第50條，將販售對象加入動物診療機構，就可以解決目前所有的問題，將動物診療機構也納入管理就好了。

(中時 )