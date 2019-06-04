玉井分局請各派出所同仁幫農民農用搬運車裝設車尾燈。（劉秀芬翻攝）

前南化鄉長陳春林（左）捐贈240組車尾燈。（劉秀芬翻攝）

又到芒果收成季節，有鑑於部分農民農用搬運車無車尾燈、剎車燈，易因天色昏暗遭後車追撞，台南市警察局玉井分局主動幫助轄區農民裝設車尾燈，希望降低車禍風險，貼心舉動深獲山區民眾好評。

玉井分局所轄道路台84線、台3線、台20線沿路多果園，由於山區附近農民經常清晨甚至夜間就出門，開著農用搬運車趕在4點青果市場開門時要提早進去搶個好位置，下午賣完水果又到果園忙到天黑，遇到駕駛人不知禮讓，常因車輛車速過快、天色昏暗視線不明，險象環生。

今年1月間玉井發生農用搬運車凌晨時段遭後車追撞事故，玉井分局針對此案詳加檢討，發現有部分舊型搬運車無後車燈，或因年久失修，前面車燈和後方煞車燈都故障，因此造成後方駕駛人不易發現。

玉井分局長楊青垂交代轄區各派出所同仁，協助農民在車身後方張貼反光貼紙，以提高辨識度。前南化鄉長陳春林聽聞此事，認為警察行善要有社會人士做後盾，因此以厚德紫竹寺主委身分認購240組車尾燈捐贈，藉此拋磚引玉，提醒大眾注意搬運車的安全問題。

玉井分局則請各派出所同仁主動幫農民裝設車尾燈，並針對易肇事路段、時段機動攔查取締違規，希望給山區居民安全的行車環境。玉井分局交通組長邱士力也提醒農民，簡易車尾燈有使用年限、電池有時效性，希望農民能主動更換電池，農民子女為了父母安全，多幫忙檢查車尾燈是否正常運作。

(中時 )