今日20時17分，發生芮氏規模4.1有感地震，震央位置在臺東縣政府東北方 70.8 公里，即位於臺灣東部海域，震源深度41.7公里。 根據中央氣象局觀測資料，各地最大震度，台東縣長濱3級、花蓮、高雄、南投、雲林、台中各為1級。

(中時電子報)

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