又晃！20：17 臺東規模4.1地震 最大震度3級 20:312019/06/04 中時電子報 林郁庭 、中時、 廖德修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 又一晃！20:17 臺東規模4.1地震 最大震度3級（圖/氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今日20時17分，發生芮氏規模4.1有感地震，震央位置在臺東縣政府東北方 70.8 公里，即位於臺灣東部海域，震源深度41.7公里。 根據中央氣象局觀測資料，各地最大震度，台東縣長濱3級、花蓮、高雄、南投、雲林、台中各為1級。 (中時電子報) #地震 #臺東 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 大腸癌頭號殺手！夜市5小吃中鏢 - 生活 全身健檢沒大腸鏡？醫師透露真相 - 生活 梅雨鋒面加上它 未來兩週恐「猛烈強降雨」 - 生活 凱道挺韓皆老人？網友製作影片狂打臉 - 生活 台灣大腸癌率全球第一 胃腸名醫揭元凶 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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