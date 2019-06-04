浙江工商職業技術學院近日舉辦「浙台高校技能文化周」，邀請龍華科技大學等多所台灣技職院校赴浙江，與當地大學生一同參賽，激盪兩岸青年學子的創新創業思維，而龍華科大師生打造「胖卡軍團來襲囉」線上與線下媒合創業平台，獲得一等獎殊榮，全校更一共抱走24面獎牌。

為加？浙台經貿與文化交流，浙江工商職業技術學院舉辦「浙台高校技能文化周」。龍華科大表示，本次交流競賽活動，共分為技能比賽和文化體驗兩大類，該校師生表現傑出，分別在創新創業計畫、多媒體作品設計、產品創意設計、財務分析技能、創意電子產品、氣動控制回路連接與故障排除、微電影等競賽等項目，均榮獲一等獎，成果豐碩。

龍華科大國際企業系學生黃于哲、楊雁，在該系教授林為中指導下，在創新創業計畫競賽項目，以「胖卡軍團來襲囉」輔導微型創業計畫，在兩岸百餘參賽隊伍的競爭激烈中脫穎而出，榮獲一等獎。

黃于哲說，胖卡是由麵包車改裝的行動餐車，較夜市攤位更美觀吸睛，創業門檻較低，成為小資族創業首選，而團隊結合線上線下媒合方式，以降低成本，並將創業主題設定為「胖卡創新營銷與創業」，制定創新創意企劃書，傳達學生們對線上行銷的想法，研擬線上事業商業前景及可行性，獲得一等獎。

另外，龍華科大遊戲系學生同學陳煦文、吳承澔及李少鈞，則是以微電影作品「尋」、「雕夢」，同時獲得一等獎及優秀獎。

(旺報 )