美國總統川普訪英第二日，倫敦迎來「齊反川普」（Together Against Trump）的大型示威。多個反對川普國事訪問英國的團體4日早上11時，湧至倫敦特拉法加廣場集合，估計逾數10萬人參與。現場民眾情緒高漲，逾萬警察嚴陣以待。

示威人士將集合廣場稱為「無川普地帶」，現場亮點不少，除了去年曾經出場的「川普嬰兒」氣球由10時起在廣場上空飛舞2小時，亦有團體特別由中國訂製，約4.9米高、坐在金廁的川普機械人，吸引到場人士向雕像扔奶昔，並有人拆除象徵美墨邊境圍牆的紙板。示威主辦方形容活動是「抗爭狂歡」，強調要抵抗「川普主義」，讓川普知道自己在英國不受歡迎。

拒絕出席周一（3日）晚國宴的工黨黨魁柯賓，亦有到場演講，聲言「與英國及世界各地受他攻擊的人同一陣線」，其他工黨成員及民主黨員亦有出席。示威人士還包括學生、關注氣候變化人士等。警方已豎起路障防止示威者遊行至首相府，預料遊行將在白廳以北稍作停留，再前往國會廣場。

有團體周一晚已在倫敦橋等倫敦著名地標布置投影機，投射各種諷刺川普的影像作抗議；有示威者更投射前外交大臣強森批評川普的言論，指前者不應獲其支持。遊行前，有川普支持者與示威人士爆發衝突。有非正式民意調查顯示，倫敦不足4分1人支持今次國事訪問。英國伯明翰、格拉斯哥、愛丁堡、牛津等多地，預料亦會有遊行。

(中時 )