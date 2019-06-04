張熙恩。(本報系資料照)

言承旭與台灣第一名模林志玲情纏17年，男才女貌的登對外型，讓不少粉絲都敲碗希望兩人有復合之日。但其實言承旭在與林志玲分合的過程中，也與曾是林志玲凱渥師妹張熙恩有過一段情，日前張熙恩接受媒體訪問，更以一個動作證實言承旭心中最愛始終是林志玲。

言承旭2014年與張熙恩深夜唱歌，2015年又被爆料兩人先後同遊美國、日本，若沒意外，言承旭應該是F4下一位死會成員，後來言承旭也透過經紀公司回應，直言張熙恩是他心底非常非常重要的朋友，而言承旭的這段回應也被外界解讀為認愛張熙恩。

然而張熙恩近日接受《鏡週刊》訪問，鬆口表示與言承旭交往時，對方心中仍有林志玲，也知道言承旭與林志玲一直保持聯絡，而她也常鼓勵言承旭要追求所愛。被問起她所謂「追求所愛」是否指的是言承旭最愛是林志玲？張熙恩沒否認也沒有承認，此反應亦被週刊解讀為是「默認了」。

此外，張熙恩也透露與言承旭之間沒有正式分手，感情就這樣慢慢轉淡了。

(中時電子報)