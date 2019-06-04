美軍近年來研製出多種新式武器，充滿了各種新科技與新戰術理論。不過，這些高科技武器總是波折頻生，總是要經過不斷地修改調整才能真正運行，甚至服役後還在不斷升級改進，自然相關預算也就水漲船高。美媒最近就列出一張現役5種最糟糕的武器，全數都是最新科技產品，且以海軍的項目最多。它們包括F-35、朱瓦特驅逐艦、福特號航母、瀕海戰艦與電磁軌道砲。

據《商業內幕》(Business Insider)網站報導，這些新式武器之所以糟糕，幾乎都是犯同一個毛病：技術尚未發展完成就急著建造武器平台。美國海軍專家布萊恩．克拉克(Bryan Clark)表示，這種狀況以海軍最多，目前以朱瓦特驅逐艦與福特號航母問題最嚴重。其他軍種也曾有過類似情況，例如卡曼契(Comanche)直升機與十字軍(Crusader)自走砲，陸軍也考慮設立類似「未來司令部」來掌理這類新武器發展的問題。

這5款最糟的武器排名第1是洛克希德馬丁公司的F-35閃電II戰機。美總統川普曾在推特發文指出，F-35的計劃與成本完全失控，美空軍中將波格丹(Chris Bogdan)在向川普報告指出該計劃面臨過早量產、成本不斷上升、交付拖延以及新技術應用問題等等。五角大廈指出，F-35的可靠性與妥善率問題嚴重，媒體也估計整個計劃的支出已達難以想像的1.196兆美元。現任代理國防部長沙納漢(Patrick Shanahan)則稱F-35是個完全「搞砸了」的計劃。

造型奇特的朱瓦特號戰艦，至今美海軍還不知道要拿它來從事何種任務。（圖／美國海軍）

排名第2的朱瓦特級(Zumwalt)驅逐艦，投入數百億美元、耗時20年進行研發，到現在沒有合適的彈藥，因為現有的遠程火炮彈藥每發花費100萬美元，價格太過嚇人而叫停。該艦至今仍無明確的功能與任務，發動機與電力問題頻生事故，可能影響其雷達隱形能力，最後美軍決定把建造計劃從30多艘縮小至3艘。

美獨立級瀕海戰艦查爾斯頓號。（圖／美國海軍）

排名第3是瀕海戰鬥艦(Littoral Combat Ship)，以英語的諧音被戲稱為「小蹩腳船」(Little Crappy Ship)，它與其他糟糕武器一樣都有成本大量超支、延遲交付以及大量機械問題。該專案同樣也花了20年時間、投入300億美元。原計劃是快速輕型近海戰艦，但最後又加上反潛、掃雷與水面作戰，過多新增任務彼此衝突，至今還無法交付海軍使用，原訂55艘的計劃也因而刪減為35艘。

美軍福特號航母問題仍多，武器升降機至今仍無法正常工作，正式交付可能要延遲到今年底。（圖／美國海軍）

排第4的是福特級航空母艦(Ford-class aircraft carrier)，其造價高達130億美元，至今還有一大堆問題未解決，該航母計畫在今年夏天交付海軍，但由於武器升降機和推進系統一直有問題，交付時間至少要延遲到10月之後。前幾天川普還批評福特級航母不該使用電磁彈射，應改回蒸汽彈射，但美海軍已經決定不理會川普的建議，將繼續使用電磁彈射，包括下一艘甘迺迪號與後續的2艘。

美國海軍研發艦載電磁軌道炮可能會遭到完全放棄的命運。圖片為艦載電磁炮的想像示意圖。（圖／美國海軍）

排名第5是艦載電磁軌道炮，專案至今已進行10年，花費超過5億美元，但一直只有實驗性質，並未考慮到用於實際部署。電磁炮至今仍面臨能源供應不足、技術安全等問題的困擾，顯然還無法成為新一代的火炮與導彈替代品。海軍作戰部長理查遜(John Richardson)曾自嘲道，這個案子的教訓就是讓海軍知道「哪些是不該做的事」，未來電磁軌道炮「希望還能用得上」。

(中時電子報)