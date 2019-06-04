澳洲達爾文4日驚傳槍擊案，一名槍手闖入旅館掃射，釀成至少4人死亡、多人受傷。一度有報導指事件造成5死，警方稍後下修數字，並表示已逮捕一名45歲男子，暫時不清楚其身份及行兇動機。澳洲總理莫里森形容，這是一起可怕的暴力案件，但不涉及恐怖主義。

目擊者羅斯（John Rose）表示，他見到1名男子持槍闖入棕櫚汽車旅館，他走到各個房間，查看房內有沒有人並開槍射擊。他指槍手行兇時十分冷靜，槍手離開後，羅斯走入酒店房間，找到1名男子，於是把他從房間拖出來，但他已明顯死亡。

另名目擊者波特（Leah Potter）表示，槍手使用的是霰彈槍（pump action shotgun）。她當時在隔鄰酒店的停車場聽到巨響，還以為是鞭炮聲。她其後發現1名男子扶著1名受傷的女子從棕櫚汽車旅館走出來，並將女子放在路上。波特於是上前，用毛巾包住受傷女子的腿部，傷者身上有多個彈孔，失血嚴重。波特表示發現警員在附近處理另起案件，她的男友於是前往召喚警員處理。

警方於下午6時45分左右逮捕槍手，料於5日正式起訴他。

(中時 )