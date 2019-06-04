結合在地蓮子、蓮心園庇護農藝工場生產的蔬果、白米及台南農特產，以辦桌形式舉辦募款餐會，改善中心老舊設施。（莊曜聰攝）

台南白河的蓮心園社福慈善基金會創立20多年，原先以照顧溪北新營、白河、後壁、東山等地的獨居老人為主，附設的啟智中心則收容身心障礙的院生，並庇護工場，有各項職訓課程，包括洗車、農作園藝、手工蛋捲烘焙等，讓院生自立自強，由於近年募款不易加上設備老舊，22日將結合在地農特產，設計10道料理，舉辦募款餐會，邀熱心民眾一起做公益。

蓮心園社福慈善基金會去年搭建近800坪的溫網室，種植美生菜、芝麻葉、萵苣、洛神花、薄荷、香茅、蝶豆花等作物，還有自家種植的稻米，均採無毒栽培，也讓就業能力較不足的身心障礙者能有自給自足的環境。

新設備的投入及老舊設施的改善都需要經費，但近年來大環境影響募款狀況，因此發起募款餐會，蓮心園基金會董事長張田黨表示，這次的「蓮惜憨慢孩子-公益募款餐會」的料理，採用白河蓮子、蓮心園庇護農藝工場所生產的無毒蔬果、白米，還有台南在地的農特產品入菜，並結合收容照顧的「憨慢孩子」故事，替菜單命名，像惜福拼圖就包含了東山鴨頭、蓮藕天婦羅、豬肚蓮子等，格外有意義。

張田黨說，這次募款餐會以「辦桌」方式完整呈現「白河蓮子餐」美味，所有結餘金額，將全數投入改善照護憨慢孩子的老舊設備，希望能夠給予蓮心園所照顧的憨慢孩子及年長者最完善的照顧及教育環境，期待熱心民眾共襄盛舉。

(中時 )