賀一航、柯淑勤在《酸甜之味》演夫妻，戲外感情也很好。（取材臉書）

金鐘視后柯淑勤與賀一航在《酸甜之味》演夫妻，兩人戲散情不散，賀一航與Judy很疼她，知道她單身，經常關心她、找她吃飯，戲外建立起深厚情誼，就連賀一航的人生最後一段路，曾是劇中老婆的柯淑勤也陪在身邊。她說：「我是看著他走的。他當時側著身體戴著氧氣罩，臉色也很好看，就是睡覺的樣子，面容很安詳，連眼睛都沒有皺，眼皮是鬆的、皮膚是光滑的。我牽著他的手，只有手是冰的，完全沒有痛苦的糾結，只是呼吸快了一點，好幾個親戚朋友在我面前往生，他們可能帶著恐懼、表情猙獰，但他完全不一樣，臉是漂亮的。」

雖然原本接到Judy通知時，知道賀一航「最多再3天」，但柯淑勤說，她到了醫院後看到賀一航氣色很好、也沒有消瘦的樣子，還說「怎麼可能」，所以沒料到這會是最後一面。她陪著哀痛不已的Judy一起送走賀一航，為他助念後深夜完成移靈儀式，凌晨兩點多載著Judy回到自己家。Judy一夜沒睡，哭了一整晚，「我知道她一個人不行，所以接回我家。我就陪著她讓她哭啊，怎麼可能叫她不要哭？」

柯淑勤5月去尼泊爾和不丹一個月，她說那段期間賀一航一直打給她，問她什麼時候回來要一起吃飯，「我還叫他不要吵，我6月1日就要回去了！」後來他們夫妻倆每次去哪都會拍照傳給她看。她返台後，3日早上整理好家裡後打給他們，但不管傳訊、打電話都沒回，她還以為他們出國，否則不可能不接她的電話，到了黃昏，Judy回她電話，「她一打來就哭了，我知道事情不妙。她說她人在醫院，賀大哥最多再3天！」一聽到Judy說沒有人在旁幫忙，她馬上說要過去，Judy還說不要，因為賀大哥說他現在很醜。

「我到的時候快8點，他們剛買完粥回來，準備要吃。賀大哥躺在床上，側著身體，戴著用氧氣罩，但臉色很好看，我說怎麼可能3天！他的臉色那麼好！我牽著他的手，只有手是冰的而已」。

柯淑勤說，拍《酸甜之味》時，她還不認識賀一航，但跟他演夫妻，就要在最快速度內認識他，所以當時就要求自己必須快速認識他，加上因為他永遠不照劇本演出，這樣的演出方式讓她更必須專注於他。Judy知道她一個人，所以經常找她。

外界驚訝他病情惡化這麼快，柯淑勤坦言賀一航其實一直都有狀況，只是他自己不想面對，「他覺得他可以。他很勇敢，這是他的選擇，他自己也就必須接受這樣的結果，身邊的人只能尊重。如果進行急救或侵入性治療，也就是插根管子，繼續過一個月，家人不忍他再受苦」。雖然大家都希望有奇蹟，但最後能這樣安詳地走，她也覺得是福報，對他也可能是好事。

(中時 )