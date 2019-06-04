過幾天就是端午節了，連假3天除了吃應景的棕子，是否也準備出遊或看划龍舟比賽？目前正值梅雨季節，下雨機率又是如何？氣象局PO出一張圖顯示，端午節當天氣候悶熱，恐有午後雨來襲，連假後期則會變天，出現天氣不穩的狀態。氣象局提醒大家，出門多帶雨具以備不時之需。
報天氣-中央氣象局局粉絲團今下午5時貼文指出，明天至端午節當天(7日)受高壓影響，是為悶熱、多雲到晴的天氣，午後有局部雷陣雨； 8日為天氣的轉變期，水氣逐漸增多、漸趨不穩定，到9日鋒面位於臺灣北部海面，全台都有降雨的可能，雖然有空檔，但建議出門還是帶個傘備用！
氣象局表示，下周日(9日)至下周四(13日)鋒面滯留於臺灣北部海面，天氣轉為不穩定，西半部會有短暫陣雨或雷雨，其他地區則有零星短暫陣雨或雷雨，氣溫下降1至2度。提醒梅雨季期間，鋒面容易有中尺度對流系統發生，造成短時強降雨及劇烈天氣。
(中時電子報)
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