秦楊4日在個人臉書澄清，沒有被暴露醫療個資和隱私，自己到醫院的健檢內容，基於鼓勵大眾重視健康、早發現早治療立場，同意現身說法，沒有違背醫界守則。(謝瓊雲翻攝)

兩個多月前，藝人秦楊(左)也曾與員榮總院長張克士一起上年代電視台的健康節目，現身說法。(謝瓊雲翻攝)

從去年大選前就數度公開力挺高雄市長韓國瑜的藝人秦楊，月初現身凱道公開力挺韓市長選總統，意外爆出肺癌篩檢出肺部微小結節，網友質疑是否被洩露醫療個資；秦楊4日在臉書澄清，自己是去健檢，為鼓勵更多人及早接受篩檢，同意刊登健檢內容。

曾以「一枝番仔火」大紅大紫的秦楊，是正宗韓粉、韓家軍，也是自始至終公開挺韓的藝人，1日凱道上「決戰2020，贏回台灣」全國團結造勢大會，他就站在韓國瑜後方，畫面經各家電視台與直播網站散播，卻被爆出他肺部長了0.2公分的結節，還被網友、媒體稱為「肺癌代言人」。

秦楊臉書貼文指出，「我之前在彰化縣員林市員榮員生医院由張克士總院長幫我做肺癌篩檢，檢查出小結節，經由本人同意於醫院專刊如實刊出，二個月前健康節目中亦詳談我本人健檢內容，若造成各方質疑醫院及醫師未遵守病人病歷保護守則，本人在此報告，並聲明如下，秦楊，我授權刊登肺癌篩檢，秦楊感恩。」

近年空汙議題成為國安危機，全台許多醫師都大聲疾呼民眾應正視並注意PM2.5對於健康危害，並鼓勵55歲至74歲抽菸或曾有菸癮者接受低劑量肺部斷層掃描進行肺癌篩檢，有肺癌家族史或長期暴露高危險環境工作族群亦同。

張克士接受記者電訪時也強調，秦楊已戒菸長達16年，兩人亦有私交，因長期出現咳嗽症狀來求診，他建議秦楊接受肺癌篩檢並以AI輔助判讀影像報告，發現肺部有0.2公分的微小結節，只需定期追蹤、並未罹癌。

張克士說，站在鼓勵大眾及早檢查的角度，與秦楊一起上電視節目和醫院專刊發布前，都有再三向秦楊本人徵詢獲得同意，絕非無端暴露患者醫療隱私，亦從不會違反醫療倫理與醫界道德去談論名人或患者病史。

(中時 )