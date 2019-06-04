交通部長林佳龍4日出席「全國觀光產業高峰論壇暨觀光產業媒合會」，進入會場時觀光業者爭相合照、簽名。（盧金足攝）

交通部長林佳龍（右五）向觀光業者指出，交通部正制訂2030年台灣的觀光政策，「Taiwan Tourism 2030」，希望吸引2000萬國際觀光客為目標。（盧金足攝）

全國觀光產業高峰論壇暨觀光產業媒合會」4日在台中盛大登場，產官學跨界會師串聯。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

全國觀光產業高峰論壇暨觀光產業媒合會」4日在台中盛大登場，產官學跨界大會師，助台中躍升觀光首都！交通部長林佳龍到場與來全台的觀光業者搏感情，也以實際行動宣示發展觀光產業，強調交通部觀光局目前推動要升格為觀光署

，編制與預算都要跟著成長，交通部所屬單位全部投入服務拚觀光。

林佳龍表示，以前他擔任台中市長時，就與觀光業界是最好的夥伴關係，現在擔任交通部長，要求所屬的觀光局與各單位，一切交通建設要以拚觀光做為火車頭，他的理念是一個城市與國家，要把觀光與招商做好，所有具體的設施與軟體服務都要到位。

「串連台灣觀光產業，食住遊購行一樣都不能缺」，林佳龍感謝業界組織起來，讓政府與業者對接，同時打下良好的未來合作基礎，交通部觀光局有一個好消息，四月份國際觀光客破歷史新高，達到110萬人，成長25％，產值也增加非常多。

他向全場觀光業者指出，交通部正制訂2030年台灣觀光政策，「Taiwan Tourism 2030」，希望可以吸引2000萬國際觀光客，與2億5000萬的國內旅遊做為目標。

林佳龍提及，今年觀光局推動小鎮旅遊，交通部宣布2021年為自行車旅遊年、2022年也規畫訂為鐵道旅遊年，希望可以及早準備，到當年度就可以驗收，而今年的主題小鎮旅遊也不會在今年就結束，期待每個主題都可以持續三年，之前暖冬到擴大暖冬與春遊，未來還會常態化。

「觀光不是只有觀光局的事情」，他認為，還有經濟部的觀光工廠，文化部各種古蹟、歷史建築，教育部與體育署的運動賽會，觀光局目前推動要升格為觀光署，編制與預算都要跟著成長，交通部所屬單位都要服務拚觀光，每個局處與事業單位都要與觀光結合。

他舉例，像是最近高鐵旅遊事業部，結合飯店行銷，只要出車錢就可以過夜，在地旅行業者也可以對街，台鐵也與米其林合作，更推出里山動物列車，都是推動鐵道觀光具體成果。

此外，今年包括西濱快速道路、蘇花改、南迴都要完成串連成環島公路網，環島鐵路網也即將完成，陸海空運都是為了拚觀光。

林佳龍說，他與行政院觀光推交通部會扮演火車頭，觀光是沒有汙染、令人快樂的產業，各位就是做為台灣在世界上的品牌，號召大家一起拚觀光。

(中時 )