捲入關說疑雲的前法務部長邱太三，今天下午突然現身台北地檢署，引發民眾好奇。經過了解，原本是英國知名的紀錄片公司Normal Life Pictures，因北檢偵破一銀遭駭客盜領8000多萬元案，創下全球第一個破獲案例，特別來北檢專訪邱太三、時任調查局長的蔡清祥及偵辦此案的檢調團隊，拍攝團隊將以專題報導方式把台灣偵辦一銀案的寶貴經驗介紹到全世界。

英國Normal Life Pictures公司，日前因閱讀北檢出版之「北檢金融重案實錄」英文版一書，發現書中收錄第一銀行駭客盜領案，是全世界第一個破獲Carbanak駭客集團的案件，引發該公司來台製作專題報導的構想。

該公司副導演Lara Ingram5月間與金融重案實錄英文版作者、北檢檢察官張安箴聯繫，詢問是否能協助安排一銀案偵辦人員受訪並接受拍攝。法務部及北檢因該公司為專門拍攝及製作專題紀錄片的獨立製片業者，曾與BBC、CNN等國際知名媒體合作，正籌劃拍攝比特幣、駭客入侵等涉及跨國網路犯罪議題的紀錄片，第一集就計劃拍攝北檢偵破一銀駭客盜領案例，欣然同意並提供協助。

Normal Life Pictures公司今天至法務部、北檢，分別訪談一銀案時擔任法務部長的邱太三、調查局長的蔡清祥、承辦檢察官李彥霖、一銀案重案實錄作者張安箴、協助逮捕外籍車手的蔡姓民眾等人，拍攝團隊並與北檢檢察長邢泰釗，就拍攝事宜及共同打擊跨國電腦網路犯罪國際合作交換意見。

拍攝團隊明日將採訪調查局防制電腦犯罪及資安鑑識實驗室承辦調查官，及拍攝偵辦機關相關場景。法務部及北檢認為，透過英國紀錄片拍攝團隊的創作，將可把我國偵辦跨國網路犯罪的寶貴經驗，介給到全世界。

(中時 )