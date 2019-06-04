藝人賀一航3日晚間因大腸癌病逝，享壽64歲，震驚全台。而過往一直有放屁特別臭就代表是大腸癌前兆的說法，雖然醫師表示是無稽之談，但如果放屁前出現「胸悶」、「腹脹」、「肚子痛」等狀況，就必須注意了。

日常中人們進食或是說話時，都會將空氣吞下肚，進入消化道後一部份會被吸收，一部份則是與腸胃道細菌作用，變成氨氣、氮氣、二氧化碳、硫化氫、糞臭素等氣體，這些氣體一部份被腸胃的黏膜吸收，一部份透過打嗝排出，最後一部份就是以放屁的形式流出體外，正常人來說，一天平均會排出600毫升左右的氣體，大約放14次屁。

雖然放屁是正常現象，放臭屁也不代表是大腸癌前兆，但放屁前腹脹或肚子痛就代表腸胃蠕動不順，造成脹氣現象，若還伴隨著「胸悶」，就必須小心，因為放屁前會有胸悶情況，就有可能是呼吸時氣體因「大腸腫瘤」擋住而阻塞，消化道廢棄無法排出體外，造成橫隔膜擴張空間受限，引起胸悶現象，建議就醫進一步檢查。

(中時電子報)