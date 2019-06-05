大陸漁船越界捕魚猖獗，防堵端午節空檔入侵，海巡署第十三巡防區召集海巡隊、岸巡隊及查緝隊總動員，4日展開威力掃蕩專案誓師大會，宣示打擊不法、保家護海的決心。

正值大陸沿海禁漁期，大陸漁船、鐵殼船肆無忌憚侵入澎湖海域非法漁撈作業、群聚南淺漁場抽砂，同時防堵非洲豬瘟疫情滲入，海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部擴大勤務嚴陣以待。

威力掃蕩專案陸上勤務於4日下午4時起至晚上8時實施，依任務及地區特性，針對馬公、湖西、澎南、白沙、西嶼等地及南、北海12處離島同步展開，加強岸際及港區的空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林等治安死角的巡邏及搜索，進行全面性地毯式清查。

第八海巡隊配合實施海上掃蕩勤務，出動3艘巡防艇大動作巡弋，嚇阻大陸漁船趁隙闖入，全力維護國境安定；威力掃蕩專案共計投入兵力3艇、10車、50人次。

金馬澎分署第十三巡防區指揮部表示，尤其端節連續假期將全天候監守崗位執勤，杜絕不法有機可趁，務必以最嚴謹態度及最高標準強化邊境安檢措施，展現海巡署執法能量及打擊犯罪決心。

(中時 )