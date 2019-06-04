高雄市長韓國瑜總統初選造勢活動8日將挺進花蓮，活動宣布後，造成一波台鐵車票搶購熱潮，北市議員王欣儀4日表示，辦公室電話被熱情韓粉打爆，紛紛詢問交通、住宿問題，她向主辦單位爭取後，主辦單位即規畫「韓粉專巴」、「露營區」及「韓粉專宿」，要讓各地韓粉順利到花蓮力挺韓國瑜。

韓國瑜凱道造勢宣布8日將到花蓮，各地不少韓粉隨即搶買台鐵車票，不過因恰好碰上端午節連假，車票幾乎都賣光，於是轉向詢問將在花蓮場擔任主持人的王欣儀。

王欣儀今晚在臉書PO文指出，在花蓮挺韓大會師活動公布後，許多民眾紛紛打電話到她的辦公室詢問「遊覧車」、「住宿」、「露營帳篷」等問題，她隨即向主辦單位反映、爭取，也獲得主辦單位回覆會已規劃安排。

她表示，「韓粉專巴」因需保險，採「報名制」，當天自台北火車站東三門發車，滿座立即發車，每人現場收費700元，含來回車資、保險；「露營區」，可自備帳篷或現場租借，免費提供20個棧板區，另有提供熱水盥洗、廁所；「韓粉專宿」則提供7、8日住宿9折優惠，詳細資訊可上臉書搜詢「王欣儀議員」查詢。

(中時 )