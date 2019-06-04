林利520向相識超過20年的女友求婚成功。(取自林利臉書)

知名主持人賀一航昨日不敵大腸癌病魔侵襲，病逝榮總醫院，享壽64歲，令妻子Judy難以接受事實，崩潰大哭，圈內好友也相當不捨。而消息傳到去年才動完直腸癌第三期手術的香港男星林利(前藝名林立洋)耳裡，也忍不住在臉書憂心PO文，直言「心理(裡)有毛毛的」。

香港52歲男星林利，去年初自爆罹患直腸癌第三期，幸好手術順利，今年更傳出好消息，在520當天向秘戀多年的台灣女友友Erin求婚成功，計畫在今年底或明年初宴客。

得知賀一航驟逝消息，林利今日也在臉書PO文透露心中恐懼，「聽到台灣賀大哥走了(一路好走)，心理有毛毛的，因為自己也是這種狀況內…要不斷地看病回診、生活、賺錢養家、戀愛、孝順，很多很多故事，等著去完成，要挺下去，大家多多包容身傍生病的他和她…有些…心裏口難開，自己也在勞力中。」網友們也紛紛留言為林利打氣，要他加油。

(中時電子報)