日本金融廳彙整的報告指出，迎接人生100年時代，老後生活可能短缺2千萬日圓(約新台幣590萬元)生活費，光靠年金制度生活，恐會陷入老後資金缺乏的困境，故呼籲民眾為老後著想，應將資產做分散投資。

金融廳提出迎接人生100年時代的資產構成報告指出，日本人越來越長壽，許多人退休後仍有很長的人生，夫婦兩人要活到95歲，必須有2千萬日圓的資產才能支撐生活。

這個數字是以丈夫65歲以上和妻子60歲以上的夫妻為例計算的，兩人9成靠年金生活的狀態下，每個月兩人的年金等收入為21萬日圓(約新台幣6萬多元)，而水、電、瓦斯、電話等公共費用加上伙食費、交通費、稅金等，每個月支出為26萬日圓(約新台幣7萬6千多元)。故老夫妻每個月的生活費將缺5萬日圓。

若再活20年就缺1300萬日圓，再活30年就缺2千萬日圓。日本是個長壽社會，據推測，現在60歲的人有25％會活到95歲，故報告中建議民眾，在有工作時應該分散投資到國內外的各種長期投資。

(中時 )