賀一航與張書豪曾分別在《長不大的爸爸》、《酸甜之味》演翁婿與父子，他4日在臉書上表示，那些日子跟賀一航的相處比自己的爸爸還多，受他的照顧也沒少過，「拍攝環境常常又累又苦，你總是那個最暖的太陽，無時無刻用詼諧靠腰的方式讓大家提振起精神，大笑幾聲，即使大多帶有顏色，但那都是大家最愛的顏色，不是藍色，是黃色！」

張書豪前晚第一時間獲知此消息時完全無法思考，「我當下真的是腦筋一片空白，腦裡的畫面都是當時拍戲的畫面。想著他在搞笑的當時，滿滿的都是回憶。然後覺得沒機會了」，他說賀一航就像是爸爸一樣的對待著他跟大家，跟他拍戲總是很快樂很自在，「我們《酸甜之味》的演員群跟導演每隔一陣子就會約見面吃飯，前陣子大家才再約，但以後再也沒有賀伯了。很心痛，我真的很心痛很難過」。

●張書豪臉書全文：

「長不大的爸爸」的岳父，「酸甜之味」的父親，緣分很特別，那些日子跟您的相處比自己的爸爸還多，受到您的照顧也沒少過，這麼突然的離開，一定是不想讓大家擔心，但你忘了，我們寧可擔心也不想突然的傷心。

拍攝環境常常又累又苦，你總是那個最暖的太陽，無時無刻用詼諧靠腰的方式讓大家提振起精神，大笑幾聲，即使大多帶有顏色，但那都是大家最愛的顏色，不是藍色，是黃色！

在這個社會上，願意提供歡樂，帶動氣氛的人，是無私、懂得珍惜的人，說實話，酸甜之味沒有你，就不像個家。

我會承襲你的特色，繼續帶給大家歡笑，即使有時被罵吵，被嫌黃。越來越年長，也會盡力照顧後輩，即使被罵幼稚。我相信真的共事過的，合作過的，相處過的，最想念的是你的吵，最愛的顏色是黃色，最不捨的是你的陪伴！

(中時 )