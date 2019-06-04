館長也在晚間九點多開直播回應「人在江湖飄哪個不挨刀」。(翻攝自kingkong.com)

館長辱罵李婉鈺案，今新北地檢署今偵結，檢察官認為陳之漢罪證明確，依公然侮辱罪將他起訴。李婉鈺今天受訪表示，起訴他是「大快人心」望藉由此事，讓給他一個警惕，會附帶求償一百萬的民事賠償，並全數做公益；而館長也在稍早做出回應，他表示「人在江湖飄，哪個不挨刀，告輸告贏我無所謂，反正台灣法律跟狗屎一樣爛，告輸我賠錢，社會公義還是站在我這邊」

李婉鈺表示，館長把假的辯真的，誤導大家我是因為無法上他的直播節目而生氣提告，相信很多人也都被他的髒話的幹譙，今天檢察官這樣的起訴真是一個大快人心，今天我很開心，很多被他罵過的人也都覺得含冤得雪，當時他甚至糾眾到法院門口，這根本是目無法紀，很感謝檢察官起訴他，希望藉由此事讓給他一個警惕，李婉鈺強調會附帶民事求償一百萬，到時候會全數用來做公益。

不過館長也在晚間九點多開直播回應，「人在江湖飄哪個不挨刀」，他表示，「檢察官對我非常有意見」他說，員工還都被找去兩次，當時就知道自己絕對會被起訴了。大家都知道法律是保護哪一種人，都是在比「誰比較會說謊」，但就算告輸，我自己很驕傲，因為法院外來了很多粉絲來聲援我！館長強調，告輸就賠錢無所謂！但社會公義還是站在我這邊的，「台灣法律跟狗屎一樣爛 」

(中時電子報)