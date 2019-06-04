吳敦義申請國共論壇遭打回票 內政部：勿想太多 22:492019/06/04 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席吳敦義申請參加國共論壇，遭內政部「不予許可」，吳認為不是由總統府回函而是由內政部處分等於遭到眨抑。內政部次長陳宗彥表示，國民黨也執政過，對於跨部會的聯審機制十分清楚，希望國民黨跟吳敦義不要「想太多」。 陳宗彥表示，聯審機制是依兩岸條例進行，都是依法進行，不涉及眨抑，內政部都是依法行政，吳敦義還在管制期限，申請赴陸就是要接受審查，內政部也請吳敦義不要過度的想像。 至於吳敦義說要退回處分書，陳宗彥說，內政部還沒有收到國民黨退回的處分書，也不清楚國民黨要如何退回。 (中時 ) #內政部 #吳敦義 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 促轉會動作頻 唐德明：民進黨吹響用公權力輔選號角 17:202019/05/31 政治 公家就是我家 藍批民進黨吹響利用公權力輔選的號角 17:332019/05/31 政治 國民黨轟陸委會：以消滅中華民國為理由 阻礙兩岸交流 17:502019/05/31 政治 兩岸政治協議須雙審議加公投 國民黨酸：兩岸斷絕關係條例 19:142019/05/31 政治 國民黨屏東縣黨部喬遷 250黨員熱鬧參與 19:132019/05/31 生活 國民黨花蓮縣立委提名 民調6月19日公布 23:362019/05/31 政治 國民黨：增訂後 兩岸協議比修憲難 04:092019/06/01 兩岸新聞 林義守：湖內案擬提行政訴訟 04:102019/06/01 產業特刊 社論－帶領庶民超越藍綠救台灣 04:102019/06/01 時論廣場 申請登陸遭無禮對待 吳敦義退回內政部處分書 20:192019/06/04 政治 政治熱門新聞 慘！綠營猛批韓國瑜 他預言明年立委選舉慘況 - 政治 蔡執政失敗 柯志恩：李遠哲最沒資格鬼叫 - 政治 醒獅團自稱中華台北 蘇揆當場飆：以後不要請這種 - 政治 王浩宇陷桃色風波 羅智強勸：做人厚道點好！ - 政治 韓私生子疑雲 吳子嘉再說分明 網轟：無恥 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。