國民黨主席吳敦義申請參加國共論壇，遭內政部「不予許可」，吳認為不是由總統府回函而是由內政部處分等於遭到眨抑。內政部次長陳宗彥表示，國民黨也執政過，對於跨部會的聯審機制十分清楚，希望國民黨跟吳敦義不要「想太多」。

陳宗彥表示，聯審機制是依兩岸條例進行，都是依法進行，不涉及眨抑，內政部都是依法行政，吳敦義還在管制期限，申請赴陸就是要接受審查，內政部也請吳敦義不要過度的想像。

至於吳敦義說要退回處分書，陳宗彥說，內政部還沒有收到國民黨退回的處分書，也不清楚國民黨要如何退回。

(中時 )