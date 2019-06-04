民進黨即將進行總統初選民調， 蔡英文總統今晚表示，2008年，她帶著全黨走出廢墟。2016年，她帶大家一起重返執政。「現在，我會繼續完成我最後的任務，建設台灣，守護主權，讓民主代代相傳」。

蔡英文今天南下高雄，晚間在臉書表示，每次跟總統府秘書長陳菊及行政院副院長陳其邁來高雄，他們總會詳細解說為高雄推動的每一項建設，「我怎麼考都考不倒」。

她說，從當年的高雄市長謝長廷、陳菊，到現在的陳其邁，20年來，推動高雄建設，民進黨毫無保留。去年底我們在高雄的選舉不如預期，但是跌倒沒關係，依然要重新站起來，繼續往前走，下次贏回來！

她回想2008年，民進黨也曾重重地跌了一跤。「那時候很多人說，民進黨20年都爬不起來」。不過民進黨開始團結，近乎史無前例的團結，我們用兩年振作起來，用8年重返執政，接著在過去這3年，我們把理想一件件轉化成政策，具體實踐。

蔡英文強調，這3年來，我們全力支持高雄建設。現在橋頭科學園區啟動了，亞洲新灣區落成。我們要在高雄造大船，捷運黃線也即將實現。最重要的是，下一個世代最有競爭力的科技產業，一一來到高雄落腳。「現在，我會繼續完成我最後的任務，建設台灣，守護主權，讓民主代代相傳」。

(工商 )