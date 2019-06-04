賀一航3日晚間因癌症惡化病逝，2011年發現罹患大腸癌第三期，手術開刀後再也沒進過醫院，余天證實他是因怕痛所以完全沒化療、僅以吃草藥為主。對於賀一航諱疾忌醫，台灣癌症基金會執行長賴基銘受訪時對此覺得扼腕難受，直言賀一航想太多了，現在的化療並不會痛，也有很好的止吐藥，「大腸癌第三期有沒有做化療的再發機率差很多，如果有做，10年不會再發的機率高達90％！」

賴基銘表示，現在的大腸直腸癌已經有很好的化療和標靶藥物，開完刀後，如果是一、二期基本上不必做化療，第三期則要做化療，「他失去第一個先機，就是應該做化療卻沒做」，如果是第三期末，沒做化療可能5年就再發，有做化療的話，就算有嘔吐等副作用，也有藥物可以收拾得很好，幾乎沒有痛苦，現在很多阿公阿嬤打12次化療都不會有問題，只要乖乖做完，活超過10年的比比皆是，「為什麼都沒有治療呢？」他感嘆賀一航沒有看到明亮的一面，以為治療辛苦所以不如不做，都不是很正常的想法，令身為血液腫瘤專科醫師的他看了覺得很痛苦。

至於賀一航僅吃草藥和祕方，賴基銘說，他研究很多這種草藥、健康食品，不否認這些天然物還是有其功效，但還需要臨床試驗的再驗證，也不能本末倒置就因此就不化療、電療，「在正統治療之外用這個輔助是可以的，但不能覺得正統治療比較辛苦，就走不辛苦的方式，這是拿自己的生命開玩笑」。他說，名人對社會上有很好帶頭作用，但竟然觀念都是錯的，反而用自己的方法決定，「豬哥亮也是，他根本不想治療，這都是不好的榜樣」。

(中時 )