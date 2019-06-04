包偉銘夫妻與賀一航夫妻去年到日本旅遊。翰森娛樂提供

包偉銘夫妻與賀一航夫妻去年到日本旅遊。翰森娛樂提供

包偉銘夫妻與賀一航夫妻去年到日本旅遊。翰森娛樂提供

包偉銘夫妻與賀一航夫妻去年到日本旅遊。翰森娛樂提供

王彩樺。盧禕祺攝

柯淑勤（右）與李佳穎。盧禕祺攝

賀一航3日晚驟逝，64年演藝人生跌宕起伏，生前不愛麻煩朋友的他，離開時也走得瀟灑，許多演藝圈好友不捨又錯愕，林美秀、柯淑勤、陸元琪、李佳穎、王彩樺等今到靈堂悼念。賀一航生前廣結善緣，提攜後進不遺餘力，每次主持新節目都會親力親為「發通告」，打電話邀有份量、有特色歌手或藝人上他節目，中視《我愛冰冰Show》首集嘉賓吳宗憲就是他邀來的，吳宗憲給足面子，蔡秋鳳、賴銘偉也因此十分感念他。

和他有40年交情的包偉銘，前晚第一時間和老婆劉依純趕到醫院探視，「他看起來還是一樣帥」，劉依純哭到雙眼紅腫，一夜未眠，也不太敢打開電視，每每聽到賀一航的成名曲〈媽媽請您不通痛〉眼淚就停不下來。包偉銘說，他和老婆近年和賀一航夫妻常出國旅遊，原本約好今年要去韓國，沒想到天人永隔，「賀大哥前天下午還說想喝沙士，家人買回來給他，他說不喝了、想休息，大家以為睡著，後來叫他都叫不醒」。

包偉銘和賀一航在秀場相識，當時賀一航還是駐唱歌手，「賀大哥走之前還掛念家裡的狗女，他曾告訴我，他這一生中，最喜歡的還是當歌手，主持節目是為了生計，去年我們去京都玩得很開心，我跟他說要活在當下、多走走看看」。

賀一航近年跟著包偉銘在南部投資房地產，生活改善不少，包偉銘也帶著賀一航打高爾夫球，甚至影響賀一航讓他開始穿潮牌衣，「賀大哥一天到晚罵我『你妖精耶，都不會老』，我說要運動，他說沒辦法」，2人去打小白球，包偉銘常下場指導賀，「他在球場上打出很多個小洞，我虧他人家打高爾夫球，你是來當農耕隊的」，好友間的對話十分可愛逗趣。

林美秀在靈堂對賀一航說：「有什麼事情想要LINE的都可以傳，也可以到我們夢裡講講話，我們願意讓你騷擾。」她說賀一航平時報喜不報憂，周遭許多親近友人都不知道他住院消息，2人上回碰面已是過年前的事，她看賀一航的媽媽白髮人送黑髮人，嘆「我相信她的難過都放在心裡，我們看來都覺得很酸」。王彩樺說，從歌廳秀到上節目、拍電影，很感謝賀給機會，「我跟賀大哥說如果我有能力，一定會幫助治豪」。

(中時 )