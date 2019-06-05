身兼旅行家、作家、主持人等多重身分於一身的謝哲青，旅行超過170個國家。儘管足跡踏遍世界各個角落，但謝哲青對台灣這片土地，仍有著深厚的情感連結。日前謝哲青以國際權威所推出的「米其林綠色指南台灣篇」作為參考，結合過去環台走訪經驗，挑選出他認為最具代表性的美食。就讓我們跟著哲青老師的腳步，一起探訪這些台灣經典美食的老派魅力。

旅遊作家謝哲青

美食專家匿名訪察 綠色米其林揭經典台灣味

2011年美食權威米其林以匿名專家走訪台灣民間，推出的綠色指南台灣篇，列出的外國遊客來台must eat(必吃)美食，滷肉飯、蚵仔煎、牛肉麵、木瓜牛乳等接地氣的14大庶民美食經典，頓時成為眾人焦點。

不論是「簡單白米飯，鋪上一層華麗醇厚五花肉丁，加上濃郁的油脂」的滷肉飯；「酥炸外皮搭配酸脆爽口台式泡菜，再淋上氣味豪邁奔放的蒜泥與辣醬」的臭豆腐；「以純地瓜粉調製出的濃郁粉漿，加上鮮美多汁石蚵」的蚵仔煎。在哲青老師的筆下，這些我們所熟知的庶民美食，都更添一種專屬於台灣的懷舊浪漫。謝哲青更依據指南與過去經驗，在臉書中不藏私地分享屬於自己的米其林店家清單。

台灣經典米其林滋味

台灣經典米其林滋味

謝哲青點名必喝米其林飲品 竟是充滿老派冰果室滋味的它

除了滷肉飯、蚵仔煎、臭豆腐等經典小吃，綠色米其林指南中最吸引謝哲青的，竟是充滿老派冰果室滋味的國民飲品「木瓜牛乳」。過去就常在臉書上分享木瓜牛乳深厚記憶與情感的謝哲青直言「對我來說，没什麼比鮮奶邂逅木瓜更地設天造，更引人入勝。歷經炎炎烈日折騰之後，一杯和著冰沙的木瓜牛乳，沁心冰涼的口感，與純厚的水果香味，絕對是盛夏消暑的第一名」

謝哲青分享，在人生的不同階段，無論是在西子灣蹓躂的高中時光、熟悉老家的十字路口、結束忙碌公事後步向深夜超商的時刻，都有「醇厚奶香與綿密果肉調和」的木瓜牛乳相伴。他更感性的表示，「一杯木瓜牛乳，對我來說，就是對遙遠的青春歲月，最甜蜜的致敬。」文章一出，立刻引發網友熱烈回響，直呼謝哲青是木瓜牛奶的最佳代言人!

台灣經典米其林滋味

來一口「解思鄉之苦」的好滋味

謝哲青：台灣經典 就在街角不遠處

謝哲青認為，正因為熟悉這片土地，也常常讓我們忘了這些經典台灣小吃所帶來的幸福感。但它們的美味記憶，早已嵌在台灣人的的靈魂當中。

也許就像哲青老師所言，深夜，結束一天的忙碌，走進便利超商，便能找到木瓜牛乳、滷肉飯、牛肉麵的踪影，一解思鄉之苦，是身為土地的一份子的我們，最該慶幸的一件事吧!

(中時電子報)