打造「甘迺迪」號航母

美國最新型的福特級航母準備陸續交付海軍，但由於無法部署最先進的F-35隱形戰機，國會議員直指這狀況令人無法接受。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）網報導，眾院軍事委員會（House Armed Services Committee）海權與武力投射小組委員會在2020會計年度國防授權法案中說，除非下一艘福特級航母「甘迺迪」號（John F. Kennedy，CVN-79）能部署F-35C「閃電」戰機（Lighting）II，否則禁止海軍接收。

一位委員會成員3日在媒體簡報時透露，「甘迺迪」號可望今年底舉行下水儀式。

而這名委員會成員說，國會為福特級航母花費設限，以防成本節節上揚，結果卻造成反效果。由於海軍在接收尚未完工的航母後，後續往往會花更多錢，來增加未來舉足輕重的戰力。

這名成員說，在成本限制的直接影響下，當CVN-79交付海軍時，還無法部署F-35戰機。而面對成本設限，海軍會選擇先犧牲戰力，等到後面再來補。他指出，但是委員會成員認為，最新型航母無法部署最新型戰機令人無法接受。

然而，他表示，延後在福特級航母上部署F-35，只是把工作拖到交付後再完成的例子之一。

上星期美國海軍研發與採購助理部長戈伊茲（James F. Geurts）才坦承，當超級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）10月結束成軍巡航後修護時間（PSA）時，先進武器升降機（Advanced Weapons Elevator，AWE）還無法全數運作。目前11具武器升降機中，只有兩具能正常運作。等到秋天航母出廠時，也只有部份能運作。

海權與武力投射小組委員會擔心，為了滿足開支限制，延遲航母部份工程，不僅可能使最後整體價格激增，也有損生產效率。

(中時電子報)