中國大陸電信巨擘華為先前指控聯邦快遞，自行將其原先從日本寄往中國大陸的包裹轉運至美；而據外媒指出，正當川普政府對華為展開全面封殺、將其列入出口管制黑名單之際，知情人士透露，聯邦快遞是為配合美政府打擊華為的措施，對內部協議作出更改，導致該公司將華為兩個包裹送到美國。

據華為先前向路透社表示，華為提供FedEx的貨件追蹤資料擷圖顯示，兩件分別從上月19日及20日從東京原先預訂寄往中國大陸，卻在被送至位於FedEx田納西州的曼非斯總部。另外，原先上月17日從越南河內寄往香港與新加坡的華為辦公室，分別送至目的地後，顯示「投遞異常」。

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）3日報導，知情人士稱，從東京寄到華為在中國大陸的地址，但「分貨錯誤（sorting error）」導致包裹被轉送到位於聯邦快遞全球總部。華為一名發言人同日表示，這兩分包裹來自東京的供應商，其中包含華為員工參加活動的簽證申請檔。此外，兩個由華為發自越南的包裹含有合同和採購訂單，已經送達目的地。

針對聯邦快遞連續「誤送」，華為為已向中國大陸郵政監管部門提出正式訴訟，中國大陸國家郵政局也決定立案調查。聯邦快遞股價受快遞誤送事件衝擊，3日盤前大跌3.14%，一開盤市值蒸發約12.6億美元（約新台幣395.97億）。

(中時電子報)