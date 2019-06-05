大雨之中，穿著小可愛、超短褲的女生鑽到男友傘下，還勾手、甩髮企圖誘惑他，身為女友肯定要氣炸！一名女大生竟然在現實生活中遇到這種偶像劇的情節，不過真正的高手是女大生的男友，他不但將心機女一把推出傘外，更撂下一句：「同學我看你蠻慾火焚身的，想說淋一下雨會不會比較涼」，一句話KO慾女，讓女大生爽翻，更獲得破萬網友讚賞。

一名女大生在《Dcard》發表「慾火焚身的同學，淋個雨吧」一文，表示她與男友都在台中唸書，前陣子去男友學校找他，遇到午後雷陣雨，因為雨實在太大他們各撐一把傘，誰知道突然一位男友班上的女同學衝過來擠進男友的傘下，該名女同學穿著小可愛、短到要露出屁股蛋的短褲，奮力地勾著男友的手、甩動秀髮，更嬌滴滴的說：「謝謝你來救我～不然雨下那麼大人家都不知道怎麼辦～你真貼心～」。

誰知女同學正得意之時，原PO男友竟一把將她推出傘外，並默默的說了：「同學我看你蠻慾火焚身的，想說淋一下雨會不會比較涼…」原PO開心表示，「慾火焚身同學直接被Ko」。

這篇文章貼出短短1天，就獲得快2萬的愛心讚賞。網友回應「瞬間能腦補那個畫面整個哦就是笑噴」、「反應太好了吧哈哈哈」、「笑到一個不行」、「看到結局我就放心了 莫名痛快」。

(中時電子報)