中美貿易協商停滯，雙方互設貿易黑名單已對企業造成衝擊，迫使企業重新思考布局以降低損害，外媒報導，美國科技公司已開始檢視產品供應鏈中的大陸供應商是否會遭到制裁，並且向律師及顧問請求協助。

美國商務部上月15日將華為及其68家附屬企業納入貿易黑名單，大陸商務部隨後也表示將公布不可靠實體清單作為反制，兩國相繼祭出封殺令，對企業供應鏈布局已造成影響。

英國《金融時報》（Financial Times）3日報導，部分跨國科技企業正在檢視旗下供應鏈，他們希望確定合作廠商中特定關鍵企業會否受到美方或陸方制裁，以及接下來該如何因應，對此，律師及相關行業組織也證實收到了部分企業的請求，希望協助他們確認美國可能封殺的公司名單。

一名顧問透露，大陸消費電子產品公司小米成為受關心對象，確實有企業請求評估小米會否成為美國管制目標。

不僅如此，自從有媒體披露，美國接下來制裁對象可能包含大陸無人機製造商大疆、安全監視設備製造商海康威視後，美國網路設備製造商思科（Cisco）坦言後續已經不放心再從大陸採購這些設備，美國無人機軟體開發公司Kespry也表示如果大疆遭禁，公司可能就得改變整體製造政策。

各大科技公司也相當關心稀土問題，他們擔心北京可能減少稀土供應，對此美國唯一的稀土礦商MP材料公司表示，確實有跨國企業詢問，如果大陸斷供，該公司能以多快速度擴大生產，MP材料聯合董事長利京斯基（Jim Litinsky）表示公司正加緊腳步增加量產。

(中時電子報)