「偷雞不著蝕把米」一名笨賊趁深夜闖空門，正翻箱倒櫃找尋有價值的財物，被正好回家女屋主撞見，身材魁梧的女主人兩三下就把瘦小的竊賊制伏，更慘的是這名小偷被五花大綁竟被強迫與女屋主滾床激戰整夜，迄至天亮才讓已經腿軟的偷兒離開，案發後反而變成小偷不甘受辱，到警局報案控告遭女屋主性侵。

據大陸《生活報》公眾號（HLJ_SHB）6月3日報導，一名家住河南鄭州城外郊區的40歲女子，這天她過生日，和同事朋友一起去喝酒慶生，酒足飯飽之後已經是深夜11點左右。

當她回到家中，發現自己家的門市是開著的，因喝了酒，她就藉著酒膽悄悄進屋，結果發現一名30歲左右的男子正在她家裡翻箱倒櫃，門市裡的收銀機和保險箱全部被撬開，這時女屋主見狀後立即拿繩子從背後將其捆住，身材瘦弱的小偷不是她的對手，過招兩三下就將竊賊被五花大綁制伏了。

這名竊賊闖空門反被女屋主性虐整夜，不甘受辱決定報警處理，同時因自己涉竊盜也被送辦。（圖取自警方微博）

但是女屋主將小偷制伏後並沒有馬上報警，而是將他綁在家中，單身已久的女屋主看這名小偷男子長相還可以，加上喝了點酒，竟強行與男子衣服給剝光光，百般挑逗當起「女王」，整晚激情高亢，直到天亮後才將已累得筋疲力盡的小偷放走。

這名差點「精盡人亡」的男子感覺自己受到了奇恥大辱，認為自己才是受害者，在離開韓女士的家以後，這名男子選擇了報警。警方接到男子報案，也是哭笑不得，最後這名「久旱逢甘霖」女屋主被警方訓斥了一番，而這名男子則以入室竊盜的的罪名被移送法辦。

事件在網路傳開後，引起網友有網友為小偷鳴不平！

「雖然照片打馬了，但是我覺得長得還可以這句話是病句。」

「我是想知道這女的是有多醜。。。」

「不是說了嗎？30多歲瘦弱的男小偷不是對手，很快就被制服了，估計這女的是女版張飛。」

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警方說明這起離奇的案子也是覺得好笑。（圖取自警方微博）

(中時電子報)