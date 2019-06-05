想要讓自己在今年有一個難忘的暑假嗎？越捷航空安排一系列盛大的party活動，如果還沒安排好端午假期的朋友們，就趁現在加入越捷「Cosplay」的行列，一同嗨翻全機場。

越捷航空大方祭出百萬張0元起優惠機票，舉辦一系列精彩夏日嘉年華活動，同時推出「為愛飛翔－展示您的夏日風情」，邀請大家秀出今夏最佳造型，凡於6/1-7/31期間，搭乘越捷航空，就可獲得越捷特地為大家準備的精美禮物組。此外，6/23越捷於桃園機場將有精彩表演活動，和大家一起享受超FUN的夏日旅行！

凡於6/1-7/31期間，cosplay搭乘越捷航空，就可獲得越捷特地為大家準備的精美小禮物。

Cosplay秀出你的最佳造型 和越捷來一趟超FUN的夏日旅行

近年來台灣正竄起一股越南旅遊熱潮，除了當地消費便宜外，美食及咖啡都深受內行人喜愛，女孩們也可以順便買一件專屬自己的越南奧黛服飾，展現窈窕有致的好身材。

具有古典風情的長襖「奧黛」為越南國服，同時也是公認的傳統越南服飾代表，凹凸有致的剪裁，完整展性女性風采，而在婚嫁、節慶等正式場合中，都能見到越南女性穿著奧黛出席。隨著時代改變，傳統奧黛融合許多現代元素，許多觀光客也躍躍欲試，不論是前往寺廟參拜或各大節慶典禮，奧黛依舊能充分展現其優雅氣質，且不失端莊的最佳服飾。

越南奧黛服飾，展現窈窕有致的好身材。

各大城市起飛 快跟越捷一起暢遊越南

越捷航空快速竄起的越南第一大「低成本航空」，而且從台灣直飛河內或是胡志明市單程飛行時間不用4小時，非常有效率。

越捷規劃一系列嘉年華活動，6/23於桃園機場將有精彩表演活動，邀請大家一起來一趟超FUN的夏日旅行！

值得一提的是，在台北、台中、台南、高雄都有直飛胡志明市的航班，另還開闢台北/台中/高雄-河內航線，非常造福台人，也有報導指出，台灣觀光客的數量，在越南國際遊客人數排行榜中，佔了前幾名的地位，可見越南逐漸成為國人安排到東南亞旅遊的景點之一。

台灣直飛河內或是胡志明市單程飛行時間不到4小時。

講了這麼多越南夯景點，已經厭世的上班族們，心動了嗎？快點跟上越捷的促銷熱潮吧！越捷推出「為愛飛翔－展示您的夏日風情」活動，同時祭出百萬張0元起超級優惠促銷機票，適用越捷所經營之國內及國際航線，並歡迎其「Cosplay」搭機之乘客一同於6月29日，前往峴港參加越捷今夏最熱鬧盛大的嘉年華活動，為自己今年暑假再留下一段美好的回憶。

越捷航空經營7條往返台灣及越南航線，提供旅客許多旅行機會。

促銷時段：6月5~7日，每天下午1~3點

促銷機票：0元起優惠機票(不含稅及手續費)

飛行時間：2019年8月6日~12月31日（國定假日不適用）

促銷內容：越捷所有國際航線

(中時電子報)