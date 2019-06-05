不捨9旬嬤為韓國瑜痛哭 李佳芬拖病體探視（影/中天新聞）

高雄市長韓國瑜天天遭攻擊、抹黑，讓高雄一名91歲高齡的阿嬤相當不捨，特地請家人帶她找杏仁哥，說要送補品給韓國瑜，並且說要當韓國瑜永遠的靠山。韓國瑜夫人李佳芬得知這件事之後，儘管自己尚在感冒發燒，仍然拖著生病的身子，特地到阿嬤家探視。李佳芬更是貼心吐一句話，要阿嬤保重身體，別為了外界的抹黑傳言，氣壞身子。

中天新聞報導，這位住在左營的91歲阿嬤，最近只要一提到韓國瑜，就忍不住老淚緃橫，因為她看到韓國瑜做市長太痛苦，臉部都凹陷了，於是想送補品給韓。阿嬤的家人帶著她找到杏仁哥，帶了一盒高麗人參，杏仁哥聽阿嬤傾訴心疼韓國瑜的心情，哭喊「大家都欺負韓國瑜！」，連杏仁哥看了都忍不住鼻酸了。

李佳芬得知阿嬤如此情義相挺，即使感冒發燒了，仍然堅持要特別去探望阿嬤。李佳芬一見到阿嬤馬上先戴起口罩，怕傳染給她，接著拉著阿嬤一起做下來聊天。李佳芬對阿嬤說：「為了國瑜的事情，讓妳這麼煩惱，我很不好意思，所以想說來看妳。」

李佳芬感嘆地對阿嬤說了這一句話：「我們內心端正，我們不要管別人怎麼說，因為嘴長在別人身上，我們沒辦法管這麼多…」。

針對3日高雄市議會市政總質詢最後一天，個性溫和的李四川都罕見動怒回嗆民進黨議員一事，李佳芬替李四川大抱不平，「因為我覺得市府團隊真的很認真，尤其是李四川，都是沒日沒夜的（工作），我覺得可能他們（議員）沒有弄清楚，我覺得他們有誤解」。

針對6/8挺韓活動花蓮場，到底去不去，李佳芬給了正面回應，她說8號她應該會過去。

新聞片段一曝光，許多網友看了感動，留言「佳芬姊真的好溫暖！」、「EQ真的超級高，韓這一家人令我尊敬，好羨慕」、「對於黑心小人無良知的惡意抹黑，佳芬姊高水準回應」、「佳芬姊怎麼好像隔壁鄰居的感覺」、「我看阿嬤哭了，我也哭了」、「阿嬤加油！佳芬姊加油！所有鐵韓粉為您們加油」。

(中時電子報)