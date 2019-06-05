亂睡真的會有報應！有網友在《Reddit》分享自己邂逅美魔女一夜情的經歷，之後卻抱憾終身的經驗。他表示，數月前在酒吧認識一名年紀比自己大一倍的美魔女，兩人有持續聯絡一周，後來網友就到對方家中跟美魔女發生了關係，但事後也沒再聯繫。不過不久後這名男網友交了女友，到對方家竟然發現，自己當初一夜情的對象就是...

原PO在Reddit論壇「TIFU」版(我今天搞砸了)表示，自己住的地方只有3個比較有質感的酒吧，也很容易就遇到眼熟的人，幾個月前他到一間酒吧喝酒，認識位金髮美女，他表示這名美女大約40歲，而自己21歲，兩人就這樣聊天聊了一周。兩人之後又在酒吧相遇，這次原PO很快就被對方帶並回家發生關係，不過發生關係後就斷了聯絡，也逐漸淡她。直到幾個禮拜之前，原PO透過交友軟體上認識一名女孩，約會幾次後兩人交往，就在關係逐漸穩定後，女友帶原PO回家，不過越靠近對方家原PO就越覺得眼熟，直到進去了對方家裡，原PO才驚覺這是自己當初跟美魔女風流的地方！後來也從女友口中得知，她跟爸爸媽媽還有妹妹一起住在這裡！原PO無奈的向女友表示，自己跟她的媽媽曾經的事蹟，一開始對方還認為他開玩笑，不過就在他說出美魔女的名字後女友才相信這是真的。

兩人的下場可而知，不過女方並沒有太過責怪原PO，只表示彼此不要再見面了...不過事件的男主角卻發現自己非常的喜歡那個女孩，他強調「很難得這麼喜歡一個人，真的是非常糟糕...」不過他也只能接受了。

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(中時電子報)