跟高嘉瑜相當友好的周偉航也藉機酸一下 (圖／翻攝自臉書)

人氣爆棚，被稱為港湖女神的民進黨議員高嘉瑜近日慘被挖出黑歷史，一張她在學時期的照片瘋傳，連「人渣文本」周偉航也跟著分享，對此高嘉瑜約一個多小時前做出回應，證實是18年前在台大參選學生會長的照片，還幽默自嘲「那年代就是流行離子燙啊」。

人渣文本4日晚間在臉書貼出這張舊照，表示「突獲得鄉民提供情資。不知道高嘉瑜有沒有也收到」，立刻引起網友熱議，還有當時的同學出來爆料：「那時我在碩士班，學生會選舉鬧很大，別看高嘉瑜好像很可愛，兇起來超可怕」、「高嘉瑜還有跑來男六舍拉票，我有跟她握到手」。

對此高嘉瑜也在大約一小時前證實，確實是她當年參選台大學生會長時的照片，並加碼曝光自己學生時代照片，表示2001那個年代，就是流行離子燙，自嘲現在看真的超不自然，根本黑歷史，許多高嘉瑜粉絲看到也說「女神就是女神，完全沒變」、「18年前，彷彿昨天一樣」、「那時候脖子好像比較長」、「如果當時走演藝圈，現在還有蔡依林嗎」。

(中時電子報)