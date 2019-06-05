高雄一名潘姓Uber司機，以暱稱「飄向北方」透過LINE與暱稱「天天」的年輕女子約定性交易，不料進了摩鐵後，潘男竟對「天天」膠帶封口、童軍繩綑綁，強行灌腸後用假陽具、陰莖性侵得逞。一審依妨害性自主判潘男4年6月，二審認潘男坦承犯行、與天天達成賠償和解，且素行良好無前科，改判3年6月徒刑。

據判決書指出，潘男2017年5月底透過LINE與「天天」約定以1 小時3500元代價進行性交易，誰知潘為滿足個人性癖好，自備假陽具、膠帶、童軍繩、浣腸劑及潤滑液等物品，先一步進摩鐵開房間，並將上述物品藏在床墊下。

「天天」抵達房間後，潘男要求「加一節」，並拿出7000交給她。誰知兩人洗完澡後，潘男迅速撲向「天天」，並從床墊下拿出事先藏好的膠帶，將「天天」雙手反折綑綁在後並封口，接著用童軍繩綁「天天」雙腳，再用浣腸劑對「天天」灌腸，之後用假陽具、陰莖強暴得逞。

「天天」思考數日後仍感害怕，於是驗傷報案。誰知「天天」換另一個暱稱「亮亮」使用LINE，竟又遇上潘男約性交易，「天天」先到兩人約定地點等候，確定對方真的是潘男，立刻報警將他逮捕。

一審認為，潘男已婚卻不思自持守己，網路約性交易；為滿足自己特殊之性癖好，過程中暴力對待被害人，除侵犯被害人的身體及性自主權外，還嚴重踐踏被害人人格尊嚴，並顯示被告有將女性身體視為客體對待之偏差心態，判他4年6月徒刑。

上訴二審，合議庭認潘男坦承犯行、與被害人達成和解願賠償30萬元，且素行良好無犯罪紀錄，改判3年6月徒刑。

(中時電子報)