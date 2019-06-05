中華民國不動產租賃服務商業同業公會全國聯合會4日舉行授證典禮，理事長鄭俊杰表示，全國租賃人數280萬人，將近300萬租屋人口，但全國空屋超過86萬戶，供給不足，政府鼓勵盤點空間，再將隱性房東納入管理，讓租金市場回歸正常制度化，避免遇到惡房客或惡房東，也創造房東、房客、產業三贏。

「中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會」4日在台中市林酒店舉辦成立大會，由台中市租賃住宅公會第一屆理事長鄭俊杰，掌舵租賃住宅全聯會第一屆理事長。

鄭俊杰指出，台中市包租代管成功媒合戶數六都第一，「

包租代管計畫」成效佳，《租賃住宅市場發展及管理條例》去年6月上路施行，明確訂定房東與房客的權利，租賃業有的是一些小公司，現在政府希望朝向企業化經營。

中央在全台推動「包租代管計畫」，為有效提供民眾租屋協助，台中市府興辦社會住宅，並與中央合作推動「包租代管計畫」，由政府建構平台，提供屋主保證收租、稅賦減免與修繕補助等優惠誘因，引進民間業者協助辦理租屋媒合。

鄭俊杰指出，台灣的房價與物價持續走揚，推升租賃相關產業規模越來越大，商機更是難以計算，也讓租賃產業在近期爆紅，估算全台租屋人口已成長到近300萬人，租賃產業的產值不只提供包租代管、代租等服務，還有其他周邊收益。

此外，在租賃專法的帶動下，將過去屬於灰色地帶的租賃市場導向透明化，該項租賃專法提供租賃雙方六大權益保障

，包括租稅優惠、專業諮詢、包租代管等。

鄭俊杰說明，政府推行的「包租代管」政策，針對不同弱勢身分的民眾，提供市價租金5折或7折優惠補助外，一般戶也有市價租金8折或9折的優惠補助，並提供房東每門牌每年最高1萬元的修繕獎勵金，以及房屋稅、地價稅比照自用住宅優惠稅率，在中央、市府與業者攜手合作下，滿足房東不要麻煩、房客希望租賃有品質，更進一步活絡租屋市場。

「專法上路後，房東詢問度變高！」鄭俊杰指山，委託開辦的租賃管理人員證照班大爆滿，還有原從事房仲業的從業人員，有意願兼職或轉戰全職轉投入租賃市場。

值得一提的是，不少傳統房東，接受度也漸漸變高，擁有高資產、大規模的房東觀念扭轉，開始委託專業人員代管，房東、房客、產業都是正向看待，加速租賃產業快速成長。

鄭俊杰強調，目前六都都有成立租賃住宅服務商業同業公會，中華民國不動產租賃服務商業同業公會全國聯合會也在各界期盼下正式成立，租賃產業規模更顯健全。

依循「人必歸業，業必歸會」制度，從合法開始起步，擁有合法證照的專業租賃管理人員，加入及成為合法包租代管業者，提供並維持專業及良好的形象，產業未來勢必正向發展。

與不動產仲介經紀業相同，租賃住宅服務業也設有營業保證基金管理委員會，保護出租方及承租方權益，保證金每家業者繳交15萬元，若發生交易糾紛，能以該基金協助解決。

租賃服務業營保基金委員會首屆主委，由高雄市不動產仲介經紀公會副理事長、高雄市租賃住宅服務公會第一屆理事長林培生擔任。

由於該專法訂有落日條款，實施2年內，原先就從事租賃服務的既有業者，可緩繳保證金，期限到明年6月，林培生表示

，預料明年下半年會有一波入會高峰潮，為讓有意承租房屋的民眾，區別加入全聯會且受營保基金保護的業者，全聯會將為業者製作認證標章，方便市場辨識，保障租賃雙方的交易安全，健全整體產業發展。

林培生看好目前加入全聯會的業者已有300多家，保證金規模已破5000萬元，與不動產仲介經紀業營保基金相比，仍有不少成長空間。

(中時 )