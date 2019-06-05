賀一航在前天(3日)因大腸癌病逝，震驚全台，除了賀一航外，許多公眾知名人物也深受大腸癌所苦，但其實大腸癌主因是飲食、生活習慣不當造成的，而偌多吃膳食纖維，只要每天多吃10公克，就能降低10%機率，飲食方面更有三招能有效防治。

生活步調繁忙，一般民眾也越來越習慣吃外食，卻容易暴飲暴食，疏忽掉營養均衡，導致疾病產生而不自知。根據《康健》報導，倫敦帝國理工學院研究發現，每天多吃10公克膳食纖維，就能降低10%罹患大腸癌機率，當然吃越多越好，飲食料理方面，則有三招可以使用。

1.米飯類：可輪流炊煮白米、糙米，採1:1比例混和，將白米、糙米一起煮，飯會比純糙米更香甜、黏稠。

2.蔬菜類：有苦味的青江菜、菠菜包入水餃加上碎肉。新鮮的綠竹筍、大黃瓜或白蘿蔔熬湯，口味重的青蔥、大蒜可切碎煮成湯麵。

3.水果類：可以切小塊、打成汁或做沙拉。芭樂、蘋果、水梨切小塊；柑橘、番茄以及奇異果味道偏酸，適合切塊，混和其他水果做成沙拉。

以上三招可以讓人飲食更健康、營養更平衡，讓人體更為養生，離大腸癌更遠。

(中時電子報)