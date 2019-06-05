鄭仲茵（右）、周宜霈。（衛視中文台）

衛視中文台《一袋女王》日前邀請鄭仲茵、周宜霈、張勛傑、郭彥均、廖慧珍及Eason三組令人意想不到的好友組合上節目。鄭仲茵與周宜霈（大牙）兩人因拍戲而熟識，有次鄭仲茵要拍自己很害怕的落水戲，周宜霈還貼心問要不要幫忙，鄭仲茵只希望她多休息就回絕了，沒想到隔天一早卻看到睡不到兩個小時的周宜霈早就已經幫她下水勘過景，還帶著她下水找尋安全不會溺水的位置，讓她好感動。

鄭仲茵與周宜霈因為一年半前拍攝八點檔長期相處下才結為好友，鄭仲茵也把周宜霈當女兒看，噓寒問暖外還每天切好水果進棚給她，甚至還曾經煮了一大鍋剝皮辣椒雞湯要給她喝，讓周宜霈看到鄭仲茵都直接叫媽媽，還笑說因為拍戲真的多了一位媽媽。

有次鄭仲茵隔天有落水戲，而且是要下水吃水的戲份，周宜霈知道鄭仲茵有溺水過，所以超怕拍落水戲。而對潛水再熟悉不過的周宜霈，深夜還特別傳簡訊跟鄭仲茵說有需要她幫忙的一定要說，但當時大家已經拍戲拍到沒日沒夜，鄭仲茵只希望她早點休息。沒想到當天一早6點多鄭仲茵抵達野柳外景現場後，發現全身潛水裝的周宜霈早就下過水勘過景了，等鄭仲茵一到周宜霈馬上牽著她走了一遍水路，還提醒鄭仲茵哪邊水底石頭比較多可以踩著不怕溺水，讓鄭仲茵好感動！

(中時 )