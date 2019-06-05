金門縣政府指出，108年5月份小三通總入出境旅客計202,974人次，較去年同期152,689人次，增加50,285人次，成長32.93％，創歷史新高，其中大陸旅客計103,100人次，較去年同期64,524人次，增加38,576人次，成長59.79％，五一長假當日，小三通入出境計9,021人次創下單日新高。

5月台灣旅客入出境計95,976人次，較去年同期84,724人次，增加11,252人次，成長13.28％；外籍旅客計3,898人次，較去年同期3,441人次，增加457人次，成長13.28％。而大陸旅客中，入境計50,350次，較去年同期30,637人次，增加19,713人次，成長64.34％；其中以落地簽方式入境計6,506人次，較去年同期4,318人次，增加2,188人次，成長50.67％。

5月份適逢大陸51長假，加上金門縣迎城隍慶典盛事，讓小三通5月熱熱鬧鬧，單月入出境202,974人次，更創下小三通單月歷史新高。同時小三通自2001年1月開航至2013年9月累計1,000萬人次，時隔近6年，第二個一千萬將於今年6月初達成，目前累計即將突破2,000萬人次。

縣府觀光處表示，經統計資料顯示，近年小三通人次持續快速成長，主要為旅遊型態改變、政策爭取放寬與旅遊合作推展，縣府將在此基礎下，持續衝刺與爭取，同時更應進一步檢視目前旅遊環境與產業配套，強化自身吸引力，才能讓金門之旅遊可長可久。

(工商 )