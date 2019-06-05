張勛傑、郭彥均私下交情好。（衛視中文台）

張勛傑與郭彥均是一對令人意想不到的好朋友，兩人日前一起上衛視中文台《一袋女王》表示，他們是因為拍戲認識，恰好又住在附近，有次郭彥均跟老婆負氣吵架出門後卻發現身上沒半毛錢，恰好遇到張勛傑路過，沒想到張勛傑不只帶他回家談心，更強打精神陪他聊到半夜三點，讓他覺得這個朋友可以交。

張勛傑與郭彥均12年前因拍戲而認識，為了趕拍在宜蘭的戲份，有兩個星期的時間兩人住在一起。張勛傑說他如果住在外面有個習慣，就是洗澡前一定要做伏地挺身、仰臥起坐等運動，如果自己一個人就是裸體，但當時跟郭彥均一起住，他就會穿著內褲做運動，有次伏地挺身做到一半，突然感覺到後面怪怪，回頭一看郭彥均竟然帶點「猥褻」的眼光看著他！郭彥均當場解釋，其實當時兩人眼睛對到時，他心裡是想：「你不要亂想喔！」

郭彥均爆料，張勛傑很奇怪，運動時一定會弄到全身都是汗，全身濕到內褲都吃到屁股裡了，而且當時貴為偶像的他穿的內褲竟然只有鬆緊帶很緊，但是鬆緊帶以下的內褲卻是鬆到不行。

張勛傑因為常出國拍戲，需要有人幫忙收帳單跟掛號，所以就想到了住在附近的郭彥均，一開始張勛傑並沒有給郭彥均家裡鑰匙，直到有次回國發現郭彥均竟然幫他繳了快到期的帳單，他才開始打了家裡鑰匙給郭彥均。而郭彥均有了鑰匙以後開始幫張勛傑整理家中魚缸、打掃家裡及幫花草澆水，張勛傑笑說有這樣的一位「傭人」真的太棒了。

而郭彥均對好友的善意行徑也獲得了回報，有次他跟老婆吵架負氣出門，發現自己竟然連一毛錢都沒帶，也不好意思再轉頭回家拿錢，只好在住家附近的便利商店門口滑手機，剛好遇到出門買東西吃的張勛傑，張勛傑一看郭彥均臉色不好就邀他回家坐一下，一坐下來張勛傑第一句就說：「說吧，什麼事？」這句話一說出口就讓郭彥均覺得這個朋友真的可以交，張勛傑就這樣陪著他聊了一整晚，聊到凌晨三點張勛傑已經滿眼血絲，仍強打著精神陪著郭彥均。主持人巴鈺為這個交情下了個完美註解，對郭彥均說：「張勛傑給了你家裡鑰匙，你給了他你心門的鑰匙！」

(中時 )