廖慧珍與好友Eason日前一起上衛視中文台《一袋女王》，聊起友情加溫的過程，原來有次跟他們一群人去遊樂園玩，廖慧珍不僅幫Eason追回滿是泥沙的「內褲」，還親手幫他洗乾淨！Eason則是在朋友聚會上仗義直言大吼，要大家不要再拿廖慧珍身材開玩笑，兩人意外成為好友。

廖慧珍與Eason是因為共同好友小甜甜才開始認識。有次他們一群人去六福村玩，Eason忘了穿雨衣直接玩了「急流泛舟」，結果玩完後全身濕到連內褲都濕透，他只好把內褲脫下來，想說天氣那麼好一下就乾，所以只穿著外褲。當時大家剛好要休息用餐，Eason就把內褲跟襪子披掛在一旁的椅子上，沒想到吃著吃著，突然一陣巨風吹來，竟然把內褲跟襪子吹走，Eason急忙去撿最近的襪子，廖慧珍卻衝出去把他的內褲撿了回來，還對著遊客大喊不要動，就怕有人踩到。而且她不只把內褲撿回來，更把滿是泥沙的內褲用手清洗乾淨。同場錄影的郭彥均笑說：「Eason那你很不對，你還沒有跟她在一起！」讓全場笑翻，廖慧珍解釋說因為當下內褲的位置離她比較近，她真的沒想那麼多。

廖慧珍也透露，自己因為身材關係，常常成為被說笑的笑柄，而且不只是螢光幕上的效果，有時私下朋友也會對她的身材開玩笑，她都能判斷對方是有心還是無意。有次聚會朋友又再次拿她的身材開玩笑，人在現場的Eason知道廖慧珍是因為多囊性卵巢症而瘦不下來，生氣得直接對所有人大吼大吼：「你們不要再這樣取笑她！」廖慧珍在節目上回憶這件事時，哽咽地說：「當時真的很感動！」

(中時 )