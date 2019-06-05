曹晏豪（左起）、應采靈、莊凱勛。

隆宸翰（左起）、夏于喬、莊凱勛。

蔡淑臻（左起）、曹晏豪、林子熙。

公視《噬罪者》4日辦記者會，剛認愛的曹晏豪和新婚的夏于喬成為焦點。曹晏豪之前專訪時自稱單身，會上被媒體揶揄，他解釋「那時才剛開始，也不可能講啊」，並表示日前看到女友鍾瑤在新聞上說還未被告白，他就馬上去買了古董英式燭台，到她家樓下補告白：「你可以跟我交往嗎？」解釋送花會凋謝，「但燭台可以照亮黑暗的地方，通往前方的路」。

曹晏豪被問戀情猛求饒：「可以不要問我嗎？我快要死掉了。」聽到女友鍾瑶被指劈腿，他臉色一沉說：「她昨天針對此事只說一次，我很乖，不能再講了。」鍾瑶曾跟吳慷仁交往，夏于喬也跟吳慷仁短暫交往過，巧合夏于喬跟曹晏豪是同門師姊弟關係。夏于喬被問結婚時，吳慷仁有無祝福，她面露尷尬：「很久沒聯絡的朋友都有祝福，我忘了耶，那天至少湧入200通祝福吧。」

夏于喬被問導演老公林書宇如何求婚？她開玩笑說：「他買了燭台給我！」讓大夥笑翻，表示去年她生日時被下跪求婚：「我有請他先起來，因為嚇到噴淚，他也傻住了，忘了說yes卻一直說『不要開玩笑了』，後來才補說OK。」她說希望結婚後可以躺家邊不用工作，會幻想茶來伸手飯來張口、當爛泥的生活。莊凱勛笑她這是好特別的夢想，但她自己喜歡演戲，所以該做的還是會做。

莊凱勛坦言，「我很怕眼睛大的女生，因為對到眼感覺容易被對方看透，結果合作後才發現喬喬內在住個大男孩，化解我對大眼睛的恐懼」笑稱老婆「加菲貓」永遠睡不醒的樣子，夏于喬開玩笑說這部戲她應該要瞇瞇眼，莊凱勛笑稱「這會變成是嗜睡者」。

兩位導演張亨如、賴孟傑，以及多位主要演員包含莊凱勛、夏于喬、曹晏豪、蔡淑臻、林子熙、隆宸翰、蔡瑞雪、金凱德、許孟甯、顏毓麟、應采靈等人皆到場。劇中莊凱勛背部全裸入鏡，只為詮釋更生人無法擺脫的淋浴習慣，堪稱公視戲劇節目尺度最大一次。

莊凱勛表示，演員的身體就是表演的工具之一，因此對於裸露早就習慣了，「反而是別人看到我赤裸的身體會不自在」。金曲歌王蕭煌奇為該戲量身打造主題曲〈一筆勾銷〉，戲劇版MV已曝光。《噬罪者》將於本週六(6／8)晚間9點公視首播。

(中時 )